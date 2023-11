Diwali सीजन में Delhi के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ी यात्रियों की भीड़, नहीं मिल पा रहा रिजर्व टिकट, जनरल कोच में सफर करने के लिए मजबूर

Delhi, Railway, Diwali 2023, देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों (Railway station) पर दिवाली (Diwali 2023) के फेस्टिव सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी है. दिवाली के एक दिन पहले लोग अपने घर जाने के लिए किसी भी तरह से जाने की जी जान से जुटे हुए हैं. लोगों को रिजर्व टिकट नहीं मिल रहें तो वो जनरल कोच में सफर करने के लिए मजबूर हैं. भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है.

हालाकि, रेलवे दावा कर रहा है कि दिवाली और छठ के चलते ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं. लेकिन अगर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों के सामने विजुअल्स आए हैं, जो बता रहे है कि यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ गई है. यात्रियों को रिजर्व टिकट नहीं मिल पा रहा है और वे जनरल कोच में सफर करने के लिए मजबूर हैं. हालाकि रेलवे का दावा है कि दिवाली और छठ के चलते ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त रिजर्वेशन काउंटर की सुविधा भी शुरू की गई है.

रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा है, दीपवाली, नववर्ष और छठ पूजा में अगर आप अपने घर पर जाने के लिए रेलवे से जाना पसंद किय है तो रेलवे तंत्र ने आपकी सुविधा के लिए नई ट्रेने भी लगाई हैं और त्योहारों की स्पेशल ट्रेनें भी लगे हैं. टिकट कन्फर्म करवाने के लिए तीन शिफ्ट में बुकिंग ऑफिस भी खोलकर रखीं हैं तो आप बिना कन्फर्म टिकट किए हुए रेलवे स्टेशन मत जाइए. भीड़ भाड़ से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

#WATCH | Huge rush of people at Anand Vihar- Kaushambi on Delhi-UP border near the Anand Vihar railway station and inter-state bus terminal pic.twitter.com/DkDXSgganz

— ANI (@ANI) November 11, 2023