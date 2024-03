CNG Price Cut: दिल्ली-NCR में सस्ती हुई CNG, कीमत में 2.50 रुपये की कटौती; यहां जानें नया रेट

CNG Price Cut: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में CNG सस्ती हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में CNG की सप्लाई करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने कीमत में 2.50 रुपये की कटौती का ऐलान किया है. नई कीमत कल (7 मार्च) सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी. कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में एक किलोग्राम CNG की कीमत 74.09 रुपये (Delhi CNG Price) हो जाएगी.

The retail consumer price of CNG is being reduced by Rs 2.50 per kg across all geographical areas of IGL from 6 am on Thursday, 7th March 2024.@PetroleumMin (1/2)

— Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) March 6, 2024