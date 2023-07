Delhi Rains: राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1982 के बाद से यहां जुलाई में एक दिन में हुई सर्वाधिक बारिश है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 1958 के बाद से 08-09 जुलाई, 2023 को पिछले 24 घंटे में तीसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई है. इससे पहले 25-26 जलाई 1982 को 169.9 मिमी बारिश हुई थी. जबकि 1958 में 20-21 जुलाई को 266.2 मिमी सबसे ज्यादा बारिश हुई थी. 9-10 जुलाई को 133 मिमी तो 2009 को 27-28 जुलाई को 126 मिमी बारिश हुई थी. आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में भीषण बारिश हुई और दिल्ली में मौसम की पहली ‘बहेद भीषण बारिश’ दर्ज की गई.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली के सभी मंत्री और मेयर उन इलाकों का निरीक्षण करेंगे जहां शहर में भारी बारिश के बाद जलभजमाव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. सभी विभागों के अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि सफदरजंग वेधशाला में रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 25 जुलाई 1982 को एक दिन में दर्ज की गई 169.9 मिलीमीटर बारिश के बाद से सर्वाधिक है. अधिकारी के मुताबिक, शहर में 10 जुलाई 2003 को 133.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और 21 जुलाई 1958 को यहां अब तक की सर्वाधिक 266.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी.