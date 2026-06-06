'भारत के युवा देश की सबसे बड़ी ताकत', केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, CM रेखा गुप्ता ने 'MY भारत' युवा सम्मेलन को किया संबोधित

MY Bharat Youth Conference: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार (जून, 06, 2026) को राजधानी के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ‘यूथ फॉर विकसित भारत- MY भारत युवा सम्मेलन’ को संबोधित किया. कार्यक्रम में देशभर से 6,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया. इनमें छात्र, युवा पेशेवर, युवा महिलाएं, उद्यमी, कंटेंट क्रिएटर, नवप्रवर्तक, उभरते हुए नेता और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले युवा शामिल हुए. कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना था.
सम्मेलन में बिहार की विधायक एवं गायिका मैथिली ठाकुर, अभिनेता विक्रांत मैसी, उद्यमी अमन गुप्ता और भारतीय क्रिकेटर जितेश शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियों ने ‘MY भारत और NSS स्वयंसेवकों से संवाद किया. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने और देश के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया. अपने संबोधन में डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी केंद्रीय भूमिका है. उन्होंने बताया कि भारत की लगभग 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभ है.
उन्होंने कहा, ‘युवा हमारी शक्ति, हमारा गौरव, हमारा संकल्प और हमारा भविष्य हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए नवाचार, उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण में योगदान के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हुए हैं स्टार्टअप, खेल, उद्यमिता, सार्वजनिक सेवा और रचनात्मक क्षेत्रों में भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं.’ मंडाविया ने ‘MY भारत’ की विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए युवाओं से मंच की गतिविधियों, स्वयंसेवी कार्यक्रमों और राष्ट्र निर्माण अभियानों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया. उन्होंने हाल ही में ‘MY भारत’ के बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी प्रशंसा की.
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत के युवा अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय युवा दूरदर्शी, रचनात्मक और साहसी हैं तथा उनकी प्रत्येक उपलब्धि विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देती है. कार्यक्रम के दौरान अभिनेता विक्रांत मैसी ने डिजिटल सशक्तिकरण और नवाचार के माध्यम से भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी पर प्रकाश डाला. वहीं उद्यमी अमन गुप्ता ने भारत को दुनिया की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.
क्रिकेटर जितेश शर्मा ने ‘प्ले इन इंडिया, प्ले फॉर इंडिया’ विषय पर अपने अनुभव साझा करते हुए युवा खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया. सम्मेलन में विभिन्न खिलाड़ियों को भारतीय खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया. युवा मामलों की सचिव पल्लवी जैन गोविल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सतत भागीदारी के महत्व पर जोर दिया. सम्मेलन का समापन ‘विकसित भारत संकल्प’ के साथ हुआ, जिसमें युवाओं ने वर्ष 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प दोहराया.