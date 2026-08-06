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दिल्ली के स्कूलों में बढ़ेगा इनोवेशन, पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय में शुरू हुई STEM लैब- CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

लैब का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार के अवसर उपलब्ध कराना है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 6, 2026, 6:04 PM IST
Rekha Gupta

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को पीतमपुरा स्थित सर्वोदय विद्यालय में अत्याधुनिक STEM Innovation Lab का उद्घाटन किया. इस लैब का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार के अवसर उपलब्ध कराना है.

उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि हर विद्यार्थी बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करे. उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में विश्वस्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है, ताकि छात्र भविष्य की चुनौतियों और तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और नवाचार की दिशा में भी प्रेरित करना आवश्यक है. नई STEM Innovation Lab छात्रों को नई तकनीकों को समझने, प्रयोग करने और अपने विचारों को वास्तविक रूप देने का अवसर देगी. पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय में स्थापित यह अत्याधुनिक STEM Innovation Lab भारत के पूर्व क्रिकेटर और ‘Da One Group’ के चेयरमैन शिखर धवन की पहल से तैयार की गई है. इस परियोजना में शिखर धवन फाउंडेशन की संचालिका सोफी धवन तथा HMD Global के CEO एवं South Asia Head रवि कुंवर के सहयोग से लैब स्थापित की गई है.

इस पहल से सरकारी स्कूलों के छात्रों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा, इनोवेशन और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे. साथ ही, यह लैब विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करने और उन्हें वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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