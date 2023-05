जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया

जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब हो गई है. सत्येंद्र जैन को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन ने तबीयत खराब होने की शिकायत की तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. यहां पर जैन का इलाज किया जा रहा है. आप नेता को क्या परेशानी है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आ पायी है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की ओर से कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. उनका वजन 35 किलो तक गिर गया है. बता दें कि सत्येंद्र जैन को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. वह पिछले कई महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं.