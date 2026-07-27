'भीड़ ने बहुत पीटा...', CJP प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने सुनाई आपबीती, बताया 20 जुलाई को क्या हुआ

जंतर-मंतर प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बाबू लाल भी घायल हो गए. उन्होंने बताया कैसे भीड़ ने उन्हें घेरकर हमला किया. साथ ही बेटे ने भी मीडियो से बातचीत की.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 27, 2026, 9:34 PM IST
'भीड़ ने बहुत पीटा...', CJP प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने सुनाई आपबीती, बताया 20 जुलाई को क्या हुआ
बाबू लाल के बेटे यश पाल ने बताया कि पिता की हालत देखकर पूरा परिवार दुखी है. (Photo from ANI Video)
  • जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बाबू लाल गंभीर रूप से घायल हो गए
  • बाबू लाल ने दावा किया कि 3-4 हजार की भीड़ ने उन्हें घेरकर बहुत पीटा
  • उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है
  • सरकार के आश्वासन के बाद CJP ने NEET मुद्दे पर अपना आंदोलन खत्म कर दिया

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक को लेकर करीब 36 दिन तक चले प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बाबू लाल को गंभीर चोटे आईं. क्नॉट प्लेस थाने में तैनात बाबू लाल 20 जुलाई से प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे और इसी दौरान वह घायल हो गए. इलाज के बाद, उन्होंने बताया कि शाम के समय अचानक भीड़ आक्रामक हो गई और उन्हें कुछ समझने का मौका नहीं मिला. बाबू लाल के मुताबिक, हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और बुरी तरह पीटा, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं. उन्होंने कहा कि भीड़ में डंडे, पत्थर और कुछ लोगों के पास चाकू भी थे.

बाबू लाल बोले – कुछ लोगों ने बचा लिया, नहीं तो जान…

घायल हेड कॉन्स्टेबल ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि हमला इतना अचानक हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कौन कर रहा है. उन्होंने कहा कि भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, नहीं तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे. बाबू लाल ने बताया कि उनका सिर फट गया, हाथ टूट गया और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी हमलावर को पहचान नहीं पाए, क्योंकि पूरा घटनाक्रम बेहद तेजी से हुआ. फिलहाल उनका इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं.

और पढ़ें: प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुआ ऐलान

बेटे ने कहा- पापा पर गर्व है, लेकिन हिंसा गलत है

बाबू लाल के बेटे यश पाल ने बताया कि पिता की हालत देखकर पूरा परिवार दुखी है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है, क्योंकि वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे. यश पाल ने साफ कहा कि विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और वे इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते. उन्होंने यह भी बताया कि वे कभी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए और उनका मानना है कि किसी भी आंदोलन में पुलिस या आम लोगों पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हुआ CJP का आंदोलन

मालूम हो जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक को लेकर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया. CJP की मांग थी कि आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं, NEET पेपर लीक से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और भविष्य में प्रदर्शनकारियों या आयोजकों के खिलाफ नए केस दर्ज न किए जाएं. सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद CJP ने 25 जुलाई 2026 को आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया. वहीं जंतर-मंतर पर हुई हिंसा और पुलिसकर्मी पर हमले की घटना की अभी जांच चल रही है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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