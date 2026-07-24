जंतर-मंतर पर AI का पहरा! जानिए दिल्ली पुलिस कैसे कर रही टेक्नोलॉजी का यूज, क्या चेहरे भी हो रहे स्कैन?

जंतर-मंतर प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस AI की मदद ले रही है. जानिए यह तकनीक पुलिस के कैसे काम आ रही और भारत का कानून इस पर क्या कहता है.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 24, 2026, 7:42 PM IST
जंतर-मंतर पर AI का पहरा! जानिए दिल्ली पुलिस कैसे कर रही टेक्नोलॉजी का यूज, क्या चेहरे भी हो रहे स्कैन?
दिल्ली पुलिस का कहना है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है. (Photo from IANS)
  • जंतर-मंतर पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस ने AI से चेहरा पहचानने की कोशिश की
  • सर्विलांस वैन और मोबाइल कमांड और कंट्रोल वाहन से लाइव निगरानी की गई
  • प्रदर्शनकारियों ने इसे प्राइवेसी पर खतरा बताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया
  • दिल्ली हाई कोर्ट में अब AI से निगरानी, प्राइवेसी और कानूनी नियमों पर बहस चल रही है

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है. पुलिस का कहना है कि इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी वांछित अपराधी की पहचान करने में आसानी होगी. वहीं, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कैमरों और AI से निगरानी के कारण वह असहज महसूस कर रहे हैं और उनकी प्राइवेसी को भी खतरा है. इस मुद्दे ने अब AI सर्विलांस और अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है.

प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के कैसे काम आ रहा है AI

इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया कि जंतर-मंतर पर मोबाइल कमांड और कंट्रोल वाहन और इक्षणा (Ikshana) मोबाइल सर्विलांस वैन तैनात है. बता दें इक्षणा में आठ हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगे होते हैं, जो 360 डिग्री तक निगरानी कर सकते हैं. यह सिस्टम चेहरा पहचानने, नंबर प्लेट, भीड़ की निगरानी, ​​ट्रैफिक की निगरानी और AI जैसी तकनीकों से लैस है. कैमरों में कैद चेहरे AI सॉफ्टवेयर से पुलिस को डेटा भेजते और संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर सिस्टम अलर्ट कर देता है.

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AI चेहरा पहचानने में कैसे काम करता है?

बता दें फेशियल रिकग्निशन (FTR) किसी व्यक्ति के चेहरे की तस्वीर या वीडियो को स्कैन करके उसका एक डिजिटल फेस टेम्पलेट तैयार करता है. इसके बाद, यह टेम्पलेट पुलिस के डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मिलाया जाता. अगर दोनों के बीच तय सीमा से ज्यादा समानता मिलती है, तो सिस्टम संभावित मैच का संकेत देता है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 80% मैच मिलने पर उसे सकारात्मक पहचान माना जाता है. हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि कैमरे का एंगल, रोशनी, मास्क और तस्वीर की गुणवत्ता जैसे कई कारणों से AI से गलती भी हो सकती है.

प्रदर्शनकारियों को AI निगरानी पर आपत्ति क्यों?

प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का कहना है कि लगातार AI कैमरों से निगरानी होने के कारण वह असहज महसूस कर रहे हैं. कुछ छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे तक ढक लिए. पूर्व JNUSU अध्यक्ष आइशी घोष ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि यह लगातार होती निगरानी उनके प्राइवेसी, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन कर रही. दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है.

AI से निगरानी पर का कानून क्या कहता है

बता दें भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act, 2023) में चेहरे से जुड़ी जानकारी को व्यक्तिगत डेटा माना गया है. लेकिन अपराध रोकने और जांच जैसे मामलों में सरकारी एजेंसियों को भी कुछ छूट है. फिलहाल, भारत में पुलिस द्वारा FTR के इस्तेमाल के लिए अलग से विस्तृत नियम नहीं हैं, जैसे – डेटा कितने समय तक रखा जाएगा, वॉचलिस्ट कैसे बनेगी या सिस्टम की स्वतंत्र जांच कैसे होगी. यही वजह है कि अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां यह तय होगा कि पब्लिक की सुरक्षा के लिए AI निगरानी कितनी जरूरी है. कहीं यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप तो नहीं करती.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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