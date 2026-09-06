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'एक्ट्रा मार्क्स चाहिए तो...', JNU प्रोफेसर पर छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप, ICC तक पहुंचा मामला

JNU के एक प्रोफेसर पर 11 छात्रों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. यूनिवर्सिटी की ICC समिति मामले की जांच कर रही है. चलिए आपको बताते हैं छात्रों ने शिकायत में क्या-क्या कहा.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 6, 2026, 9:30 PM IST
'एक्ट्रा मार्क्स चाहिए तो...', JNU प्रोफेसर पर छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप, ICC तक पहुंचा मामला
सूत्र के मुताबिक, प्रोफेसर पर छात्रों से कथित तौर पर यौन मांग स्वीकार करने के बदले ज्यादा नंबर देने की बात कहने का आरोप है. (Photo from ANI)
  • JNU के 11 छात्रों ने एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत की है
  • छात्राओं ने प्रोफेसर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप लगाए
  • एक्ट्रा मार्क्स के बदले कथित यौन मांग का भी आरोप है
  • ICC में शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में एक प्रोफेसर के खिलाफ 11 छात्रों ने शिकायत की है. जानकारी के अनुसार, छात्रों ने मई में यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC का रूख किया था. इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और शिकायत करने वाले छात्रों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए. फिर 45 दिन की सेमेस्टर छुट्टी पड़ गई और जुलाई के बीच में यूनिवर्सिटी में क्लास दोबारा शुरू होने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया. फिलहाल, ICC इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

वाइवा में कथित आपत्तिजनक कमेंट का आरोप

दरअसल, यह मामला मई की शुरुआत में हुए वाइवा एग्जाम से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि प्रोफेसर ने वाइवा के दौरान कुछ छात्रों संग यौन संकेत वाले आपत्तिजनक कमेंट किए. इसके बाद, एक छात्रा ने कथित तौर पर अपने अनुभव को एक WhatsApp ग्रुप में साथियों के साथ शेयर किया. इसके बाद, कई और छात्र सामने आए और उन्होंने भी प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए. यूनिवर्सिटी के सूत्र के मुताबिक, प्रोफेसर पर छात्रों से कथित तौर पर यौन मांग स्वीकार करने के बदले ज्यादा नंबर देने की बात कहने का आरोप है.

और पढ़ें: JNU News: छात्र संघ ने ABVP पर लगाया अंबेडकर, ज्योतिबा, सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें तोड़ने का आरोप

JNU में पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

अब नई शिकायत में पता चला है कि JNU में इससे पहले भी एक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस सामने आया था. फिर, अप्रैल 2025 में यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था. इनमें स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी शामिल थे. उन पर जापान दूतावास की एक महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. अधिकारियों के मुताबिक, सिंह के खिलाफ पहले भी कई शिकायतों की बात सामने आई थीं.

जांच में सबूतों के बाद प्रोफेसर बर्खास्त

स्वर्ण सिंह का केस मई 2024 में सामने आया था. शिकायत के बाद, ICC ने मामले की जांच की और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया. इसके बाद यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया. अब 11 छात्रों की नई शिकायत ने एक बार फिर JNU में छात्रों की सुरक्षा और शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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