Kanjhawala Case: अंजलि को कार से घसीटने वाले सभी आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, जानें क्या है पूरा मामला

Kanjhawala Hit And Drag Case: दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं. कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), 212 (आरोपी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत चार्ज तय किये हैं. मालूम हो कि नव वर्ष पर कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि के कार में फंसने के बाद आरोपियों ने उसे काफी दूर तक घसीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने कार में सवार अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया गया है. अदालत ने तीन अन्य सह आरोपियों- आशुतोष भारद्वाज, अंकुश और दीपक खन्ना को आपराधिक साज़िश के आरोप से मुक्त कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ IPC की धारा 182 (झूठी जानकारी देना), 34 (साझा मंशा), 201 और 212 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया.