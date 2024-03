लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्लीवासियों को मिलती रहेगी बिजली पर सब्सिडी

Delhi Electricity Subsidy News: लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने दिल्लीवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली में फिलहाल बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी. दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद AAP नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ‘फ्री बिजली स्कीम’ जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी मार्च 2025 तक बढ़ा दी है. आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों का बिजली बिल जीरो (Delhi Free Electricity) आता रहेगा.

#WATCH | Delhi: AAP leader and minister Atishi says, “..I am extremely glad to announce that in today’s cabinet meeting, it has been decided that free electricity bills and subsidies will continue in 2024-2025 as well for the people of Delhi..” pic.twitter.com/29yy69VTw8

