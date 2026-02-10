By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन और कैसे उठा सकता है 'लखपति बिटिया योजना' का लाभ? किसे नहीं मिलेगा इसका फायदा- यहां है पूरी डिटेल्स
Lakhpati Bitiya Yojana: 'दिल्ली लखपति बेटी योजना' के तहत बेटियों को पढ़ाई के अलग-अलग स्टेज पर सहायता मिलती रहेगी. इसका सबसे बड़ा फायदा तब मिलेगा जब बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेगी.
Lakhpati Bitiya Yojana Details: दिल्ली की बेटियों को सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी सौगात दी है. दिल्ली सरकार ने ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू करने ऐलान किया है. योजना के तहत दिल्ली में 2 बेटियों वाले परिवारों को हर बेटी पर 56,000 रुपये दिये जाएंगे. योजना का कुल न्यूनतम लाभ 1 लाख रुपये होगा, जो बेटी के स्नातक की डिग्री पूरी होने पर ब्याज समेत दी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. योजना की शर्तों के मुताबिक, बच्चों का टीकाकरण होना जरूरी है. साथ ही उसकी स्कूली शिक्षा भी पूरी होनी चाहिए. इसके अलावा लड़की की 18 साल से पहले शादी नहीं हुई हो.
कैसे मिलेगा ‘लखपति बिटिया योजना’ का लाभ?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार साल 2008 की ‘लाडली योजना’ की जगह पर अप्रैल में ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ शुरू करेगी. यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की 2008 में शुरू की गई मौजूदा ‘दिल्ली लाडली योजना’ का उन्नत संस्करण होगी. हम 1 अप्रैल को उन्नत योजना शुरू करेंगे और पुरानी लाडली योजना को बंद कर देंगे.’ उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार की तरफ से जल्द ही एक अलग डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा. रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्नत योजना को लागू करने की वित्तीय लागत लगभग 160 करोड़ रुपये होगी.
‘लखपति बिटिया योजना’ क्या है और क्या हैं इसकी शर्तें?
- 2008 की लाडली योजना अब नए प्रारूप के तहत दिल्ली लखपति बेटी नाम से होगी शुरू.
- दिल्ली की बेटियों को मिलने वाली 36 हजार की राशि बढ़ाकर 56 हजार मिलेगी, ब्याज मिलाकर कुल रकम 1 लाख हो जाएगी.
- योजना पर दिल्ली सरकार कुल 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी
- एक परिवार से सिर्फ दो बच्चियों को मिलेगा योजना का लाभ
- दिल्ली की बच्चियों की बेहतर जिंदगी के लिए योजना रहेगी मददगार.
- ग्रेजुएशन पूरी होने पर बेटियों को मिलेगी 20 हजार की रकम.
क्या है लाडली योजना और क्यों हो रहा बंद?
मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडली योजना साल 2008 में शुरू की गई थी. इसके तहत अलग-अलग चरणों में कुल 36 हजार रुपये बैंक में जमा किए जाते थे और यह राशि मेच्योरिटी पर मिलती थी. हालांकि, इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक खाते अनक्लेम्ड रह गए थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद 31 हजार बच्चियों को चिह्नित कर 90 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसके अलावा 41 हजार और लाभार्थियों की पहचान की गई, जिन्हें सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर 100 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. सरकार की इस योजना से उन परिवारों को काफी राहत मिलेगी जो दो बेटियों की पढ़ाई और भविष्य की प्लानिंग को लेकर चिंता में रहते हैं.