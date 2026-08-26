Delhi Lakshmi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और ‘Women-Led Development’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (अगस्त, 26, 2026) को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का औपचारिक शुभारंभ किया. कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली BJP के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
योजना के शुभारंभ के मौके पर पहले चरण में पात्र महिलाओं को 4,000 स्वीकृति पत्र वितरित किए गए. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस सहायता से महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ शिक्षा और अन्य जरूरी खर्चों में भी मदद मिलेगी.
मेरी ओर से, मोदी जी की ओर से ये ₹2,500 की कोथली मैं आप सबको सौंपती हूं। तीज का सिंधारा आपको सौंपती हूं, ताकि आप सब बहनें खुशी के साथ इस अमाउंट को, दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपने हित में इस्तेमाल कर सकें।#2500_का_वादा_पूरा#DelhiLakshmiYojana pic.twitter.com/1ShgcoIRNy
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 26, 2026
दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है. नियमित आर्थिक सहायता मिलने से पात्र महिलाओं को अपने घरेलू खर्चों में सहयोग मिलेगा और वे अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भरता कम कर सकेंगी. योजना का व्यापक उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. उनके मुताबिक, अब तक 9 लाख से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है. बड़ी संख्या में हुए पंजीकरण को सरकार इस योजना के प्रति महिलाओं के भरोसे और स्वीकार्यता के संकेत के रूप में देख रही है.
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 26, 2026
कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पंकज कुमार सिंह के अलावा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलें. दिल्ली लक्ष्मी योजना इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना है.