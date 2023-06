दिल्ली-NCR में देर रात हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना, भीषण गर्मी से मिली राहत

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार रात को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. दरअसल, बीती रात को दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. हालांकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पुर्वानुमान के अनुसार राजधानी में आज (6 जून) से उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में 6 जून के बाद से तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरु हो जाएगी. इस दौरान उमस भरी गर्मी लोगों को काफी परेशान करेगी. आईएमडी के मुताबिक राजधानी में 6 जून और 10 जून के बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर जाएगा. वहीं इस साल मानसून की देरी से सक्रीय होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है.