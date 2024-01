Delhi सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच के लिए LG की हरी झंडी, 223 करोड़ के गबन का आरोप

Delhi News Today: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (VK Saxena) ने बुधवार को दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ 223 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की इजाजत दे दी है. LG वीके सक्सेना ने कथित रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल की 2 वरिष्ठ महिला स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के लिए ACB, जीएनसीटीडी की भी मंजूरी दी है.

Delhi LG VK Saxena grants permission for investigation by CBI in the alleged corruption case of Rs 223 crores in Delhi govt’s Department of Forests and Wildlife, against two officials. LG also gives nod to ACB, GNCTD to go ahead with a probe against two senior women health…

— ANI (@ANI) January 3, 2024