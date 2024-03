Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की खारिज

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की तरफ से भेजे गए सभी समन को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है.

Delhi High Court seeks Enforcement Directorate’s (ED) response on plea moved by Delhi CM Arvind Kejriwal challenging several summons issued to him by the agency.

ED says – we will reply and we oppose it on maintainability grounds. Senior Advocates Abhishek Manu Singhvi and…

