Delhi Traffic Advisory: पुराना लोहे का पुल 11 मार्च तक रहेगा बंद, इस वजह से रोकी गई आवाजाही

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में यमुना नदी (Yamuna River) पर बने लोहे का पुल एक महीने के लिए बंद रहेगा. आज (12 फरवरी) से 11 मार्च तक लोहे के पुल (Old Iron Bridge Closed) पर वाहनों की आवाजाही नहीं होगी. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक अपडेट (Delhi Traffic) देते हुए इसकी जानकारी दी.

Traffic Advisory

The Old Iron Bridge will remain closed from 12.02.2024 to 11.03.2024 due to road repair work. #DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/mmCRuw28kR

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 12, 2024