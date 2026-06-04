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मालवीय नगर अग्निकांड: LPG सिलेंडर ब्लास्ट से नहीं लगी थी आग, पुलिस जांच में सामने आई असली वजह

इस हादसे में मारे गए 21 मृतकों के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक निवास तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

Written by: Farha Fatima
Published: June 4, 2026, 1:35 PM IST
जिसे सिलेंडर ब्लास्ट समझ रहे थे लोग, जांच में निकली कुछ और ही कहानी (photo- IANS)
जिसे सिलेंडर ब्लास्ट समझ रहे थे लोग, जांच में निकली कुछ और ही कहानी (photo- IANS)

दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि रेस्टोरेंट में जांच टीम को घटना के दौरान किसी भी एलपीजी सिलेंडर में धमाका होने का कोई सबूत नहीं मिला है. सूत्रों के अनुसार, होटल के बेसमेंट और टॉप फ्लोर पर 2 किचन बने हुए थे. दोनों किचन के अंदर एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे. इन सिलेंडरों में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ. मालवीय नगर इलाके में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने के कारण कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है. इन 21 लोगों में से 9 भारतीय थे, जबकि 12 विदेशी नागरिक थे, जो बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक देशों के रहने वाले थे. IANS की रिपोर्ट में बताया गया है कि सूत्रों ने दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, क्योंकि आग इतनी तब ही फैलती है, जब इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ हो.

हालांकि ये भी कहा गया है कि मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में आग लगने की सही वजह का पता लगाने के लिए अभी भी जांच चल रही है और एक विस्तृत फोरेंसिक जांच की जा रही है.

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संबंधित विदेशी नागरिकों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने सभी विदेशी नागरिकों की एक सूची विदेश मंत्रालय को भेजी है, ताकि उनके शवों को उनके गृह देशों में वापस भेजने में मदद मिल सके. इन विदेशी नागरिकों की पहचान घटना स्थल पर मिले पासपोर्ट के आधार पर की गई. पुलिस ने सभी संबंधित विदेशी नागरिकों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी कर ली है. यह प्रोफाइलिंग उनके संबंधित देशों के दूतावासों से अनुमति मिलने के बाद की गई थी. अधिकारियों ने आगे बताया कि सभी विदेशी नागरिकों के शवों का पोस्टमार्टम उनके संबंधित दूतावासों की अनुमति से किया गया.

ग्राउंड फ्लोर से 5 मंजिल तक आग की चपेट में

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, आग की लपटों ने इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की 5 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गर्मी और धुएं के कारण काफी नुकसान हुआ. फिलहाल घटना की जांच जारी है.

पीड़ितों से मिलीं रेखा गुप्ता, आर्थिक मदद की घोषणा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 10 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी. सीएम ने कहा, दिल्ली सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई. 15-16 लोग वेंटिलेटर पर हैं . (इनपुट एजेंसी से)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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