मालवीय नगर अग्निकांड और साकेत हादसे के नायकों को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलाजाब हादसों में जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया, साथ ही मुआवजे की घोषणा भी की.

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Delhi CM Malviya Nagar Fire

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में होटल में लगी आग और साकेत के सैदुलाजाब इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटनाओं के दौरान लोगों की जान बचाने वाले रेस्क्यू वर्कर्स, पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों को सम्मानित किया. दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन सभी बहादुर लोगों से मुलाकात की और उनके साहस की सराहना की. इस दौरान उन्हें प्रशस्ति पत्र और 21 हजार रुपये का चेक भी दिया गया.

संकट के समय दिखाया साहस

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने मुश्किल समय में अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दूसरों की मदद की. आग और बिल्डिंग हादसे के दौरान कई लोगों की जान बचाने में इनका बड़ा योगदान रहा. उन्होंने बताया कि ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं, जिन्होंने मानवता को सबसे ऊपर रखा और जरूरतमंदों की मदद के लिए तुरंत आगे आए.

हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोनों घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी अपने को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है और सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दोनों हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, हादसों में घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपये की मदद मिलेगी. सरकार का कहना है कि इस सहायता राशि से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सकेगी और वे अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे.

पारदर्शी तरीके से मिलेगा मुआवजा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुआवजा और राहत राशि का वितरण तय समय के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सहायता पाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए. इस कार्यक्रम में विधायक सतीश उपाध्याय और करतार सिंह तंवर भी मौजूद रहे. सभी ने बहादुर नागरिकों, पुलिसकर्मियों और बचाव कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज का सच्चा नायक बताया.