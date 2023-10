तेल चोरी के लिए बदमाशों ने खोद डाली सुरंग, Indian Oil की दिल्ली-पानीपत पाइपलाइन में ऐसे लगाई सेंध; आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime: दिल्ली से पानीपत जा रही इंडियन ऑयल की पाइपलाइन (Indian Oil pipeline) से तेल की चोरी के लिए बदमाशों ने 40 मीटर की सुरंग खोद डाली..मामले की शिकायत मिलने पर द्वारका पुलिस ने पोचनपुर गांव में रहने वाले राकेश को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ इंडियन ऑयल प्रबंधन की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा गया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है. दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP हर्षवर्धन ने बताया कि इंडियन ऑयल प्रबंधन ने पाइपलाइन के निरीक्षण के दौरान पाया कि पोचनपुर गांव के आसपास तेल का दबाव कम हो रहा है. इससे अंदाजा लगाया गया कि तेल का कहीं न कहीं रिसाव हो रहा है. इसके बाद ही चोरी की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत दी गई थी.

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की..DCP हर्षवर्धन (DCP Dwarka M Harsha Vardhan) ने बताया कि पुलिस ने जांच में पाया कि पाइपलाइन में जिस जगह से चोरी की बात इंडियन ऑयल कर्मियों ने पुलिस को बताई, उस जगह पुलिस टीम ने खुदाई की तो पाया कि मेन पाइपलाइन में कई जगह सुराख किए गए थे. इस पाइपलाइन को एक वाल्व द्वारा प्लास्टिक की पाइपलाइन से जोड़ा गया था. छानबीन के दौरान पुलिस ने पाया कि मेन पाइपलाइन तक पहुंचने के लिए आरोपियों ने करीब 40 मीटर लंबी सुरंग खोदी थी. इस सुरंग से प्लास्टिक की पाइपलाइन गुजरती थी. प्लास्टिक की पाइपलाइन के माध्यम से ही तेल आरोपियों तक पहुंचता था..40 मीटर की लंबाई वाले हिस्से के प्लॉट का मालिक राकेश नामक शख्स का है..पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

Delhi | Accused arrested in the case of oil theft from the IOCL pipeline in the village of Pochanpur, Dwarka. Several instruments which were used in the commission of crime were recovered from the site of the crime: DCP Dwarka M Harsha Vardhan pic.twitter.com/oKhru01hTv

— ANI (@ANI) October 6, 2023