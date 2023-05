दिल्ली में शख्स को बोनट पर लटकाकर 3 किमी तक घसीटा, सामने आया हैरान कर देने वाला Video; सांसद के भाई के नाम पर है गाड़ी

Delhi Hit and Run Case: दिल्ली में बीती रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर आ रही एक कार के बोनट पर एक व्यक्ति को करीब 2-3 किलोमीटर तक घसीटा गया. इस मामले का वीडियो भी सामने आया है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. रैश ड्राइविंग, जान को खतरे में डालने की धारा समेत कई सेक्शन लगे है. लोकजनशक्ति पार्टी के सांसद के भाई के नाम पर गाड़ी है. गाड़ी को जब्त कर लिया है. फिलहाल जांच चल रही है.

पीड़ित व्यक्ति चेतन ने बताया कि मैं ड्राइवर हूं, मैं एक यात्री को छोड़कर जैसे आश्रम के पास पहुंचा तो एक कार ने मेरी कार को तीन बार हिट किया, फिर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रोके फिर मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं रोका. वह मुझे आश्रम चौक से निजामुद्दीन तक घसीटता गया.रास्ते में मैंने एक पीसीआर देखा और उन्होंने हमारा पीछा किया तब जाकर ये कार रोकी. वह व्यक्ति पूरी तरह से नशे में था.

वहीं, आरोपी रामचंद कुमार का कहना है कि उसने कार को हिट नहीं किया था. उसने कहा कि मेरी कार उनकी कार को हिट नहीं की थी, मैं गाड़ी चला रहा था तभी वो जानबूझकर मेरी कार के बोनट पर चढ़ गए. मैंने उनसे नीचे उतरने को कहा लेकिन उन्होंने नहीं सुना. मैंने फिर अपनी कार रोका और उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहा हो?