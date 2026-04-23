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पत्नी की हत्या कर 40 साल से फरार था शख्स, गिरफ्तार हुआ तो 82 हो गई उम्र- जानिये पुलिस ने कैसे दबोचा

पुलिस ने बताया कि यह मामला 19 अक्टूबर 1986 का है. उस वक्त प्रसाद ने पूर्वी दिल्ली के शकरपुर स्थित अपने आवास पर अपनी पत्नी की विवाहेतर संबंध के संदेह में कथित तौर पर हत्या कर दी थी.

Published date india.com Published: April 23, 2026 8:26 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Crime News Hindi
फोटो AI से बनाई गई है.

Delhi Crime: दिल्ली पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार एक शख्स को 40 साल बाद गिरफ्तार किया है. हत्या के समय शख्स की उम्र 42 साल थी और पकड़े जाने पर वह 82 साल है हो चुका है. आरोपी चंद्रशेखर प्रसाद ने 1986 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने गुरुवार (23 अप्रैल) को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी चंद्रशेखर प्रसाद को बाहरी उत्तरी दिल्ली के नांगली पूना में एक कारखाने के गोदाम से गिरफ्तार किया गया, जहां वह फर्जी पहचान के तहत रह रहा था. वह मूल रूप से बिहार के नालंदा का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि यह मामला 19 अक्टूबर 1986 का है. उस वक्त प्रसाद ने पूर्वी दिल्ली के शकरपुर स्थित अपने आवास पर अपनी पत्नी की विवाहेतर संबंध के संदेह में कथित तौर पर हत्या कर दी थी.

1987 से था भगोड़ा घोषित

अधिकारी ने कहा, ‘उसने और उसके साथियों ने घटनास्थल से भागने से पहले एक घरेलू सहायिका को बंदूक दिखा कर बंधक बना लिया था.’ शकरपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा से किया गया अपराध) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से बचता रहा और 1987 में एक अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया.

अधिकारी ने बताया कि हत्या के सभी अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई और उसे इन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है. जांच के दौरान टीम को इस केस के बारे में पता चला. सुरागों की कमी और उस समय आधुनिक जांच उपकरणों के अभाव के कारण यह मामला लगभग 40 वर्षों तक अनसुलझा रहा. पुलिस ने कहा कि आरोपी का पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उस दौर के कोई डिजिटल रिकॉर्ड, तस्वीरें, आधार कार्ड डेटा या मोबाइल रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे. अपराध के समय उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी जो अब बढ़कर लगभग 82 वर्ष हो गई.

क्राइम ब्रांच को मिली सफलता

क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मामले को फिर से खोला और मुखबिरों और अन्य लोगों से जानकारी जुटाना तथा तकनीकी निगरानी के माध्यम से आरोपी का पता लगाना शुरू किया. अधिकारी ने बताया, ‘जांचकर्ताओं ने पाया कि उसके बच्चे दिल्ली और बिहार में बसे हुए हैं. पुलिस ने परिवार से जुड़े संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर सावधानीपूर्वक नजर रखी. नालंदा में जांच से पुष्टि हुई कि चंद्रशेखर प्रसाद जीवित है और पारिवारिक या धार्मिक आयोजनों के दौरान कभी-कभार आता है.’
उन्होंने बताया कि किसी की मृत्यु के बाद हुई ऐसी ही एक यात्रा की सूचना मिलने पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गयी. 22 अप्रैल को आरोपी को अलीपुर स्थित एक कारखाने से गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रसाद ने कबूल कर लिया अपराध

पूछताछ के दौरान, प्रसाद ने अपराध कबूल करते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह के कारण अक्सर उससे झगड़ा करता था. एक दिन क्रोध में आकर उसने पत्नी की हत्या कर दी और भाग गया. पुलिस ने बताया कि दशकों तक फरार रहने के दौरान वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा और बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रहा. उसने पंजाब के पटियाला में रिक्शा चलाने का काम किया और पकड़े जाने से बचने के लिए हरियाणा के एक आश्रम में भी शरण ली.

(इनपुट: PTI) 

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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