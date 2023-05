Delhi Metro Viral Video: मेट्रो में अश्लील हरकत की तो अब खैर नहीं! दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR; जारी की इस शख्स की तस्वीर

Delhi Metro Viral Video: हाल के दिनों में दिल्ली मेट्रो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. इनमें से एक ऐसा वीडियो भी था जिसमें एक शख्स को मेट्रो की सीट पर बैठकर अश्लील हरकत करते हुए देखा गया. वायरल हो रहे वीडियो में यह शख्स अपनी सीट पर बैठकर मास्टरबेट (Masturbate) करते देखा गया था. दिल्ली पुलिस ने अब इसके खिलाफ एक्शन लिया है. दिल्ली पुलिस ने शख्स की तस्वीर ट्वीट कर इसकी पहचान के लिए लोगों से मदद मांगी है.

This man was performing obscene act in Delhi metro and he is now wanted in FIR NO.02/23 PS IGIA metro. Please inform SHO IGIA metro on 8750871326 or 1511 (control room) or 112 (police helpline). Identity of the informer will be kept confidential.

Help Delhi Police

Thank You. pic.twitter.com/Idf6TRKd2n — DCP Metro Delhi (@DCP_DelhiMetro) May 16, 2023