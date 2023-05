Delhi Liquor Scam: 'आरोप गंभीर, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, याचिका खारिज'

Delhi Liquor Scam: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.

Delhi High Court dismisses bail plea of Manish Sisodia, Former Delhi’s Deputy Chief Minister in CBI case alleging corruption in implementation of previous liquor policy in national capital. pic.twitter.com/hpuLN7X3Mn — ANI (@ANI) May 30, 2023