'जेका बाघ का करेजा देके...', मकर संक्रांति कार्यक्रम में मनोज तिवारी ने बांधा समा, CM रेखा गुप्ता के लिए दी खास प्रस्तुति | VIDEO

Makar Sankranti 2026: समारोह के दौरान 'खिचड़ी भोज' का भी आयोजन किया गया. भोज में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.  

Makar Sankranti 2026: देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया गया.सियासी गलियारों में भी मकर संक्रांति की धूम रही. देश की राजधानी दिल्ली के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल हुए. समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली से BJP सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे और उन्होंने इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) के लिए विशेष प्रस्तुति दी.

मनोज तिवारी बांध दिया समा

मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने इस दौरान ‘जेका बाघ का करेजा देके ऊपर वाला भेजा ओका काई डेरवाई गुनहगार नगरी….’ गाने को रेखा गुप्ता से जोड़ते हुए गाया. मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के सिंगर भी रहे हैं और ऐसे कई मौकों पर उन्होंने पहले भी अपनी प्रस्तुति दी है. उनके कई गाने काफी फेमस भी हुए हैं. मनोज तिवारी के गाये इस गाने में पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी नजर आ रहे हैं.

खिचड़ी भोज का आयोजन

समारोह के दौरान ‘खिचड़ी भोज’ का भी आयोजन किया गया. भोज में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने एक साथ खाना खाया. इस दौरान दिल्ली के सांसद, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मेयर, विधायक, निगम पार्षद सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समस्त दिल्ली वासियों को पर्व की बधाई देते हुए कहा, ‘मकर संक्रांति का यह त्योहार समाज में समरसता और भाईचारे का प्रतीक है. हमें विश्वास है कि जिस तरह सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, उसी तरह दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में खुशहाली का नया सवेरा आएगा.’

दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में यह कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है जब नितिन नबीन पार्टी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं. दिल्ली भाजपा द्वारा आयोजित इस भव्य स्वागत समारोह ने यह साफ कर दिया कि संगठन आने वाली राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है.

