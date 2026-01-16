  • Hindi
'एक झूठ दबाने के लिए बोले जा रहे कई झूठ', दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा का AAP पर बड़ा हमला- जानें क्या है पूरा मामला

सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान दिए जाने के दौरान विधानसभा में बोले गए शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें सुना भी नहीं जा सकता. यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि नैतिकता और धर्म का अपमान है.

Delhi News Today: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने आम आदमी पार्टी (AAP), दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष अतिशी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला. मनजिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र शुरू से ही झूठ पर आधारित रहा है और अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने हर वह झूठ बोला जो बोला जा सकता था.

उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा…मैं सरकारी घर नहीं लूंगा…मैं गाड़ी नहीं लूंगा…मैं हवाई यात्रा नहीं करूंगा और फिर वही सब कुछ किया. यही आम आदमी पार्टी की राजनीति की सच्चाई है. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब अतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा के भीतर गुरु तेग बहादुर जी के संदर्भ में इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों को झूठ, फॉरेंसिक रिपोर्ट की आड़ में छिपाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए चाहे सौ या हजार झूठ बोले जाएं, सच्चाई नहीं बदलेगी. उन्होंने कहा कि इस पाप से न तो अतिशी और न ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कभी मुक्त हो पाएंगे.

सिरसा ने साफ किया कि यह मामला ‘State vs Meta’ है, न कि उन व्यक्तियों के खिलाफ जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं. इसके बावजूद पंजाब पुलिस ने अदालत में कई लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) अकाउंट्स की सूची पेश की गई, लेकिन किसी को भी पार्टी नहीं बनाया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सच सामने लाने का इरादा था, तो आरोप लगाए गए व्यक्तियों को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया?

फॉरेंसिक जांच पर उठाये गंभीर सवाल

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रिपोर्ट में कहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वीडियो के किस हिस्से में, किस सेकंड से किस सेकंड तक, किस तरह की छेड़छाड़ हुई. केवल यह कह देना कि ‘वीडियो डॉक्टर्ड है’, फॉरेंसिक नहीं बल्कि कहानी लेखन है.

पुलिस की भूमिका पर सवाल

सिरसा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट ने पटियाला के एक एसपी की वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया, तो पुलिस ने कोर्ट में यह कह दिया कि ऑडियो सैंपल नहीं मिला, इसलिए जांच नहीं हो पाई. लेकिन इसी पुलिस ने बिना किसी सैंपल और मूल वीडियो के विधानसभा वीडियो की जांच पूरी कर ली.

अतिशी की चुप्पी और राजनीतिक संरक्षण

सिरसा ने कहा कि आतिशी को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बेहद शर्मनाक है. जिस पुलिस को राज्य में कानून-व्यवस्था संभालनी चाहिए, वह हमारे सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने में लगी हुई है. आतिशी को बचाने के लिए पंजाब सरकार खुद केस लड़ रही है. विधानसभा के अंदर गुरु साहिब का जो अपमान आतिशी ने किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है. सिरसा ने कहा कि घटना के बाद से अतिशी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आईं, न विधानसभा में दिखीं और न ही अपने बयान को स्पष्ट किया. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच से पहले ही पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराना यह दर्शाता है कि सच्चाई सामने आने का डर था.

धार्मिक भावनाओं पर चोट

सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान के समय बोले गए शब्द केवल राजनीतिक विवाद से कहीं ज्यादा एक गंभीर धार्मिक अपराध है. उन्होंने कहा कि वह खुद प्रतिदिन गुरुद्वारे में नतमस्तक होते हैं और गुरु मर्यादा का सम्मान जानते हैं. जबकि आम आदमी पार्टी इस पूरे विषय का मजाक उड़ाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है.

