Delhi Fire: दिल्ली के पीतमपुरा में घर में लगी भीषण आग, 5 लोगों की झुलसकर मौत

Delhi Fire: उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा (Pitampura) इलाके में गुरुवार की शाम एक घर में लगी भीषण आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई. दमकल अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि रात 8 बजे पीतमपुरा से आग लगने की सूचना मिली और दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया.

#UPDATE | Five dead in the fire that broke out at a house in the Pitampura area this evening: Delhi Police https://t.co/33I3Wb2hQX

