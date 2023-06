दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक शुरू, मल्लिकार्जुन खड़गे और Rahul Gandhi मौजूद

Chhattisgarh Assembly Elections 2023: राजधानी दिल्ली में आज (28 जून) को कांग्रेस हाईकमान के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है. जी न्यूज के संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, PCC चीफ मोहन मरकाम, मंत्री TS सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू और विस अध्यक्ष चरणदास महंत समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली स्थित एआईसीसी (AICC) कार्यालय में मौजूद हैं. बता दें इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है.

#WATCH | Chhattisgarh Congress leaders’ meeting underway at the AICC office in Delhi Congress president Mallikarjun Kharge and party leader Rahul Gandhi are present at the meeting. pic.twitter.com/LpdFpcOGm0 — ANI (@ANI) June 28, 2023