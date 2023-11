Diwali पर दिल्ली में कब तक रहेंगी Metro की सेवाएं? DMRC ने दिया बड़ा अपडेट

Delhi Metro Diwali Timing: हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर मेट्रो के टाइम टेबल में बदलाव देखने को मिलेगा. दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को इसे लेकर अपडेट भी दिया है. दिल्ली मेट्रो ने बताया कि दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर को आखिरी मेट्रो ट्रेन अपनी सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से 11 की बजाय रात 10 बजे रवाना (Delhi Metro Last Train Time) होगी. अधिकारियों ने बताया कि इसमें एयरपोर्ट लाइन भी शामिल है.

Metro train services will commence from 06:00 AM onwards on ALL LINES/SECTIONS and from 4:45 AM on Airport Express Line on this Sunday (Diwali).

