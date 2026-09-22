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दिल्ली फिर शर्मसार! कालकाजी मंदिर के पास 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप- खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे आरोपी

Delhi Crime: पुलिस ने आसिफ नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आसिफ ओखला मंडी में काम करता है. बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है,

Written by: Parinay Kumar
Published: September 22, 2026, 9:55 AM IST
Delhi Crime
पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. दो की तलाश जारी है. (Photo: ANI)

Delhi Crime: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है. कालकाजी मंदिर के पास 17 साल की नाबालिग से तीन लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया है. तीनों आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, लड़की सोमवार शाम (सितंबर, 20, 2026) करीब 7 बजे अपने 17 साल के पुरुष दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी. पूजा करने के बाद, वे दोनों शाम करीब 7:30 बजे मंदिर के पास एक पार्क में गए, जहां 25 से 30 साल की उम्र के तीन आरोपियों ने कथित तौर पर उनके पास आकर खुद को पुलिसकर्मी बताया.

बंदूक-चाकू दिखाकर धमकाया

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दोनों को धमकाया और लड़की के साथ रेप किया. एक आरोपी ने कथित तौर पर बंदूक और चाकू दिखाकर उसे धमकाया और उसका यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद, दो अन्य आरोपियों ने भी कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने कहा कि इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके दोस्त को धमकाया.

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रात 8:45 में पुलिस को मिली सूचना

कालकाजी मंदिर और इस्कॉन मंदिर को जोड़ने वाले पार्क में कथित रेप के बारे में रात 8:45 बजे पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि दिल्ली की रहने वाली लड़की को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और घटनाक्रम की पुष्टि करने के लिए पार्क और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

उन्होंने उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जो घटना के समय पार्क में या उसके आसपास मौजूद हो सकते थे.
जांच के दौरान, मामले में आरोपियों का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गईं. एक टीम को अमर कॉलोनी में डीएम ऑफिस रोड के पास एक आरोपी की गतिविधि के बारे में खास जानकारी मिली, जहां पुलिस टीम ने जाल बिछाया था. जब आरोपी को रोका गया, तो उसने कथित तौर पर पुलिस पार्टी पर गोली चला दी.

एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ एक आरोपी

सरेंडर करने के लिए कहे जाने के बावजूद, उसने पुलिसकर्मियों पर तीन राउंड फायरिंग की. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आरोपी के दाहिने पैर में गोली मार दी. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आसिफ के तौर पर हुई है. वह ओखला मंडी में काम करता है. बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण’ (POCSO) अधिनियम भी शामिल है. साथ ही, बाकी दो आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं.

10 दिनों में 4 नाबालिगों के साथ रेप

राजधानी में 10 दिनों के भीतर नाबालिग के साथ रेप की यह चौथी घटना है.

  • 13 सितंबर को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के स्वरूप नगर में चार लोगों (जिनमें तीन नाबालिग थे) ने 17 साल की लड़की के साथ गैंग-रेप किया और उसकी हत्या कर दी.
  • 16 सितंबर को, उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक दुकान के अंदर छठी कक्षा की 10 साल की छात्रा के हाथ-पैर बांधकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया.
  • 21 सितंबर को, मध्य दिल्ली के किशन गंज इलाके में 34 साल के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया.

कालकाजी पार्क में नाबालिग के साथ गैंग-रेप की घटना राजधानी में महिलाओं के खिलाफ शर्मनाक अपराधों की श्रृंखला में सबसे हालिया मामला है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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