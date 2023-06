मोदी जी ने कहा था MSP कानून लाएंगे, कहां है? किसानों को कुछ मिला तो सिर्फ लाठीचार्ज : कांग्रेस

Farmers Protest In Haryana: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के पास मंगलवार (6 जून) को किसानों ने सूरजमुखी बीज की एमएसपी (MSP) पर खरीद करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होनें शाहबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया जहां पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसी संबंध में किसान आज भी शाहबाद के पास विरोध प्रदर्शन कर रहें हैं. इस बीच खबर आ रही है कि किसान नेता राकेश टिकैत आज किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं.

शाहाबाद में सूरजमुखी के बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘मोदी जी ने कहा था कि MSP कानून लाएंगे, तो कहां है? न तो एमएसपी कानून है और न ही किसान को एमएसपी मिल रहा है. जब किसान विरोध करते हैं तो उन पर केवल लाठीचार्ज होता है. क्या सरकार और पुलिस केवल किसानों को पीटने और उनका अपमान करने का काम कर रही है.