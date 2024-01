Train Delay: कोहरे की मार! दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें आज फिर लेट, चेक करें लिस्ट

Train Delay: देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार ( 24 जनवरी) को खराब मौसम और कोहरे के कारण दिल्ली के ओर आने वाली लगभग 20 ट्रेंने देरी से चल रही हैं. शीतलहर के बीच दिल्ली में कोहरा कम नहीं हो पा रहा.

मौसम विभाग के मुताबिक , दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, मंगलवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उत्तर रेलवे के अनुसार इन ट्रेंनो को 2 से 5 घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ा.

#WATCH | Delhi: Passengers at New Delhi Railway Station face difficulties as several trains are running off-schedule due to bad weather pic.twitter.com/3PJjsIUbOF

— ANI (@ANI) January 24, 2024