जन कौशल और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत, युवाओं को AI ट्रेनिंग और लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

Delhi News Today: इन केंद्रों के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़े कौशल सीखने का अवसर मिलेगा. साथ ही स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी.

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Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार 20 अगस्त को मोती नगर में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया. इन दोनों केंद्रों की स्थापना मदन लाल खुराना फाउंडेशन ने विधायक हरीश खुराना की पहल पर की है. माना जा रहा है कि इन केंद्रों के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़े कौशल सीखने का अवसर मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी. उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नवाचार और तकनीक आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है. आज के दौर में तेजी से बदलती तकनीक के बीच युवाओं के लिए नए कौशल सीखना और उन्हें रोजगार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना बेहद जरूरी है. मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के उस आह्वान का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत को नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने और युवाओं को AI समेत भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया था. उन्होंने कहा कि जन कौशल केंद्र इस दिशा में स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण और नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा.

आज मोती नगर विधानसभा में ‘द मदन लाल खुराना फाउंडेशन’ द्वारा स्थापित जन कौशल केंद्र एवं स्वयम् स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र युवाओं को AI और आधुनिक कौशल से सशक्त करने के साथ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ेंगे। जनसेवा का यही भाव स्वर्गीय मदन लाल खुराना… pic.twitter.com/5QQKnzmgER — Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 20, 2026

रेखा गुप्ता ने कहा कि जन कौशल केंद्र में युवाओं को AI और आधुनिक कौशल आधारित प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया जाएगा. इससे युवाओं को तकनीकी ज्ञान हासिल करने के साथ-साथ भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते तलाशने में मदद मिल सकती है. वहीं, स्वयं स्वास्थ्य केंद्र के जरिए नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना के मजबूत, सक्षम और समृद्ध दिल्ली के सपने को आगे बढ़ाने का काम करेगी. शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर एक साथ काम करने से स्थानीय स्तर पर लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है.

Today, the Jan Kaushal Kendra and Swayam Swasthya Kendra were inaugurated in Moti Nagar, inspired by the late Shri Madan Lal Khurana Ji’s vision of an empowered Delhi. Aligned with Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji’s vision of youth as job creators, not job seekers,… pic.twitter.com/dEt1zwAtIs — Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 20, 2026

कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक हरीश खुराना, विधायक उमंग बजाज, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर समेत कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. केंद्रों के शुरू होने से मोती नगर क्षेत्र में कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.