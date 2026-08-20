EnglishHindi

जन कौशल और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत, युवाओं को AI ट्रेनिंग और लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

Delhi News Today: इन केंद्रों के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़े कौशल सीखने का अवसर मिलेगा. साथ ही स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 20, 2026, 6:42 PM IST
जन कौशल और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत, युवाओं को AI ट्रेनिंग और लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार 20 अगस्त को मोती नगर में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया. इन दोनों केंद्रों की स्थापना मदन लाल खुराना फाउंडेशन ने विधायक हरीश खुराना की पहल पर की है. माना जा रहा है कि इन केंद्रों के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़े कौशल सीखने का अवसर मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी. उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नवाचार और तकनीक आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है. आज के दौर में तेजी से बदलती तकनीक के बीच युवाओं के लिए नए कौशल सीखना और उन्हें रोजगार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना बेहद जरूरी है. मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के उस आह्वान का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत को नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने और युवाओं को AI समेत भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया था. उन्होंने कहा कि जन कौशल केंद्र इस दिशा में स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण और नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा.

और पढ़ें: दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी! 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत- इन रूट पर दौड़ेंगी 56 लेडीज स्पेशल बसें

रेखा गुप्ता ने कहा कि जन कौशल केंद्र में युवाओं को AI और आधुनिक कौशल आधारित प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया जाएगा. इससे युवाओं को तकनीकी ज्ञान हासिल करने के साथ-साथ भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते तलाशने में मदद मिल सकती है. वहीं, स्वयं स्वास्थ्य केंद्र के जरिए नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना के मजबूत, सक्षम और समृद्ध दिल्ली के सपने को आगे बढ़ाने का काम करेगी. शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर एक साथ काम करने से स्थानीय स्तर पर लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है.

कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक हरीश खुराना, विधायक उमंग बजाज, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर समेत कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. केंद्रों के शुरू होने से मोती नगर क्षेत्र में कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

India.com Hindi News Desk

India.com Hindi News Desk

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.