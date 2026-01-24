Hindi News

अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी बेटियां, ZIDD की मदद से मिलेगा खुद की सुरक्षा और आवाज उठाने का अधिकार

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुक्कामार ने ZIDD: Voices of Resistance पुस्तक का प्री-लॉन्च किया. इस किताब में लड़कियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण और हिंसा के खिलाफ उनकी आवाज उठाने को प्रमुखता दी गई.

राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर NGO मुक्कामार ने अपनी नई पुस्तक ZIDD: Voices of Resistance का विशेष प्री-लॉन्च किया. नई दिल्ली के वाईएमसीए ऑडिटोरियम में आयोजित इस अवसर पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नागरिक समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद थे. पैनल में अजय चौधरी (आईपीएस), स्पेशल कमिश्नर SPUWAC, दिल्ली पुलिस; डॉ. रश्मि सिंह (आईएएस), सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग; अतिया बोस, आंगन ट्रस्ट और इशिता शर्मा, संस्थापक एवं सीईओ, मुक्कामार शामिल थीं. इस सत्र का संचालन रवि वर्मा, कार्यकारी निदेशक, ICRW एशिया ने किया.

ZIDD किताब लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगी

इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह लड़कियों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित कहानियों के माध्यम से प्रतिरोध और साहस को उजागर करती है. अक्सर महिलाओं की सुरक्षा पर होने वाली चर्चाओं में लड़कियों के अनुभवों को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ZIDD इन्हीं कहानियों के जरिए उनकी आवाज को केंद्र में रखती है. यह किताब हिंसा के खिलाफ लड़ने, सवाल उठाने और रोजमर्रा की चुनौतियों में साहस दिखाने वाली लड़कियों की कहानियों को सामने लाती है. इस तरह यह न केवल बालिकाओं के लिए प्रेरणा है, बल्कि समाज में उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है.

पैनल डिस्कशन में जरूरी सवाल पूछे गए

कार्यक्रम में पैनल चर्चा का केंद्रीय सवाल था – क्या हम व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर उन लड़कियों के लिए तैयार हैं जो बोलने का साहस करती हैं? इस सत्र में कानून, सरकार और बाल अधिकार क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ लोग शामिल हुए. डॉ. रश्मि सिंह ने कहा कि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है और इसे समझना जरूरी है. अजय चौधरी ने कानूनी सुधारों के बावजूद हिंसा के बने रहने पर चिंता जताई और कहा कि बदलाव सामूहिक चेतना से ही आएगा.

समाज और सुरक्षा पर पैन लिस्ट की राय

अतिया बोस ने समाज के नजरिए पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा को अक्सर निजी समस्या मान लिया जाता है, जबकि यह एक बुनियादी अधिकार है. इशिता शर्मा ने बताया कि हमारी हिंसा के प्रति सहनशीलता बहुत अधिक है और लड़कियों को हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए समर्थन की जरूरत है. पूणम मुत्तरेजा ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा और सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाना जरूरी है.

लड़कियों की हिम्मत और सशक्तिकरण

पुस्तक में बताई गई कहानियों के आधार पर, इशिता शर्मा ने उन लड़कियों की हिम्मत पर जोर दिया जो रोजाना होने वाली हिंसा का विरोध करती हैं. लड़कियों को अक्सर दो विकल्पों में बांटा जाता है – अच्छी बनें या सुरक्षित रहें. लेकिन ZIDD की लड़कियां इस मानसिकता को चुनौती देती हैं और हिंसा को नॉर्मल मानकर चुपचाप सहने से इंकार करती हैं. यह पुस्तक किशोरियों की आवाज को समाज में मान्यता देने और उनकी सुरक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है.

