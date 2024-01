Hindi News Delhi



Delhi Solar Policy: 'चाहे कितनी भी खर्च करो बिजली, बिल आएगा जीरो', केजरीवाल ने बताया ऐसा तरीका कमाई भी होगी | VIDEO

Delhi New Solar Policy: केजरीवाल ने कहा कि 'नई सोलर नीति' के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल जीरो होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली खर्च करें.

Delhi Electricity Bill: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को बिजली बिल पर सब्सिडी देती है. अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली का भी तरीका बताया है. अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि जो लोग अपनी छत पर सौर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल पूरी तरह माफ होगा. यानी उन्हें शून्य बिजली बिल मिलेगा चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल करें.’ केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की ‘नई सौर नीति’ (Delhi New Solar Policy) पेश करते हुए यह बयान दिया.

क्या है नई सोलर पॉलिसी?

केजरीवाल ने कहा कि ‘दिल्ली सौर नीति 2024’ के तहत घर की छत पर सौर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल शून्य आएगा. उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली सौर नीति’ के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों पर अगले 3 वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाना होगा. केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति, ‘सौर नीति 2024’ जारी की है. अब तक 2016 की नीति लागू थी, यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी..

दिल्ली में अब तक 200 यूनिट बिजली फ्री

केजरीवाल ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है. वहीं, 400 यूनिट तक आधा और उससे ऊपर पूरा बिल लिया जाता है. नई सोलर नीति के तहत अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल जीरो होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली खर्च करें. इससे आपको हर महीने 700-900 रुपये कमा सकते हैं…’

ट्वीट कर क्या बोले केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘आज हमने ‘दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024’ (What Is Delhi New Solar Policy) का ऐलान किया. इसमें कई जनहितकारी प्रावधान हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो जायेगा और 700 से 900 रुपये प्रति माह आमदनी होगी. कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल आधे हो जाएंगे.’ दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि ‘दिल्ली सौर नीति’ को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और 10 दिनों के भीतर अधिसूचित किये जाने की संभावना.

(इनपुट: ANI)

