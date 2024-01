कहीं एयरपोर्ट से वापस नहीं आना पड़ जाए, इसीलिए घर से निकलने से पहले पढ़ ले दिल्ली हवाई अड्डे की ये एडवाइजरी

Republic Day 2024: अगले कुछ दिनों के दौरान अगर आप दिल्ली हवाई अड्डे से कोई फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं तो इस खबर को आखिरी तक जरूर पढ़ लें. दरअसल, राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारी चल रही है. इसी के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने आज यानि शुक्रवार, 19 जनवरी से 26 जनवरी तक हवाई अड्डे पर कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं.

जानकारी के अनुसार, आज सुबह 10 बजकर 20 मिनट से दोपहर 12:45 बजे के बीच दिल्ली हवाई अड्डे से कोई फ्लाइट न ही आएगी और न ही यहां से उड़ान भरेगी. यह पाबंदी 26 जनवरी तक लागू रहेगी. एयरपोर्ट प्रशासन शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी.

In view of Republic Day celebrations, no flights will arrive or depart from Delhi Airport between 10:20 am and 12:45 pm IST from January 19 to January 26, 2024: Delhi International Airport Limited

