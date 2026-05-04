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अब नहीं लगेगा घंटों का जाम! Namo Bharat ट्रेन से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे नोएडा से गुरुग्राम

दिल्ली-NCR में RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है. अब नोएडा से गुरुग्राम जाने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे. जानिए इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले फायदों के बारे में...

Published date india.com Published: May 4, 2026 11:20 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
अब नहीं लगेगा घंटों का जाम! Namo Bharat ट्रेन से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे नोएडा से गुरुग्राम

दिल्ली-NCR वालों को जाम से राहत मिलने वाली है. नोएडा से गुरुग्राम तक लगने वाला घंटों का जाम अब लोगों को परेशान नहीं करेगा. क्योंकि 15,000 करोड़ रुपये की लागत वाले नए RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है. इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद, यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इस नए कॉरिडोर के शुरू होने के बाद नोएडा से गुरुग्राम तक का सफर महज 38 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा. अभी यही दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग जाते हैं.

फरीदाबाद कनेक्टिविटी भी होगी बेहतर

इस प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच की दूरी भी तेजी से तय की जा सकेगी. जहां पहले इस सफर में एक घंटे से ज्यादा समय लग जाता था, वहीं अब इसे करीब 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इससे तीनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों का समय बचेगा. बेहतर कनेक्टिविटी से कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान हो जाएगी.

नमो भारत ट्रेन से मिलेगी तेज और आरामदायक यात्रा

इस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat) चलाई जाएंगी, जो अपनी तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाएंगी. इन ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये हर 5 से 7 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी. इसका मतलब है कि यात्रियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सफर भी आरामदायक होगा. साथ ही, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होने की उम्मीद है.

64 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में होंगे 18 स्टेशन

यह नया कॉरिडोर कुल 64 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से लगभग 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में पड़ेगा. पूरे रूट पर 18 आधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इस प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी. स्टेशन और ट्रेनों दोनों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि यात्रियों को एक बेहतर अनुभव मिल सके.

विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

यह प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रा को आसान बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा. बेहतर कनेक्टिविटी से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और व्यापार व रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा और आने वाले समय में एनसीआर के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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