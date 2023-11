Air Pollution: Delhi में Odd-Even सिस्टम से चलेंगे वाहन, जानिए कब से लागू होगा नियम

Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन सिस्टम (Odd-Even vehicle system) लागू करने का फैसला किया है.पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक वाहनों को ऑड-ईवन सिस्टम के हिसाब से चलाया जा सकेगा. गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेस करके बताया कि दिल्ली पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वो दिवाली और छठ पूजा पर फोड़े जाने वाले पटाखे पर रोक लगाए. उन्होंने कहा कि पिछली साल हमने देखा कि पटाखों पर रोक के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े गए.

गोपाल राय ने कहा कि दिवाली, छठ पूजा और क्रिकेट विश्व कप के मैच के बाद प्रदेश में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर कई फैसले लिए गए हैं. हरियाणा सरकार और यूपी सरकार भी दिल्ली से सटे इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए.

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says “In view of air pollution, the Odd-Even vehicle system will be applicable for one week from 13th to 20th November…” pic.twitter.com/IPBTrxoOOE

— ANI (@ANI) November 6, 2023