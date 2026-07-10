1 अगस्त से दिल्ली में बदल जाएंगे फ्री बस यात्रा के नियम! जानें क्या है Pink Saheli Smart Card और कैसे करें आवेदन । Explained

1 अगस्त से दिल्ली में फ्री बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli Smart Card) जरूरी हो जाएगा. जानें यह कार्ड किसको मिलता है और आवेदन का तरीका.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 10, 2026, 5:29 PM IST
1 अगस्त से दिल्ली में बदल जाएंगे फ्री बस यात्रा के नियम! जानें क्या है Pink Saheli Smart Card और कैसे करें आवेदन । Explained
इस कार्ड से रिकॉर्ड अच्छे तरीके से रखा जा सकेंगे और योजना का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचेगा. (Phoito from AI)
  • 1 अगस्त से दिल्ली में फ्री बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा
  • बिना स्मार्ट कार्ड वाले यात्रियों को किराया देकर टिकट लेना होगा
  • हालांकि, 31 जुलाई तक पुरानी पिंक पेपर टिकट व्यवस्था लागू रहेगी
  • कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मुफ्त में बनवाया जा सकता है

Pink Saheli Smart Card: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के अनुसार, 1 अगस्त से दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और DIMTS क्लस्टर बसें में मुफ्त यात्रा करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. बता दें अभी तक महिलाओं को बस में चढ़ने के बाद गुलाबी रंग का पेपर टिकट दिया जाता था, लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बना रही है. हालांकि, 31 जुलाई तक पुरानी टिकट व्यवस्था जारी रहेगी. लेकिन 1 अगस्त से केवल उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा मिलेगी, जिनके पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा. वहीं, जिनके पास यह कार्ड नहीं होगा, उन्हें सामान्य यात्रियों की तरह टिकट खरीदकर किराया देना होगा.

Pink Saheli Smart Card क्या है और किसे मिलता?

पिंक सहेली कार्ड – दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया NCMC आधारित डिजिटल स्मार्ट कार्ड है. इसका मकसद महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है. इस कार्ड को बस में चढ़ते समय मशीन पर टैप (Tap) करना होगा, जिसके बाद यात्री को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल जाएगी.

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आपको बता दें यह कार्ड सिर्फ दिल्ली की रहने वाली 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए उपलब्ध है. सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम से पेपर टिकट की जरूरत खत्म होगी. साथ ही रिकॉर्ड अच्छे तरीके से रखा जा सकेगा और योजना का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचेगा.

Pink Saheli Smart Card कहां और कैसे बनवाएं?

दिल्ली सरकार ने इस कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान रखी है. जो भी लोग इसे बनवाना चाहते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं. बता दें पहला कार्ड पूरी तरह मुफ्त जारी किया जाएगा और अगर यह कहीं खो जाता है, तो नया बनवाने के लिए पैसे देने होंगे. अब आपको बताते हैं कार्ड बनवाने के लिए क्या करना होगा?

ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका –

सबसे पहले आप MufinPay DTC Pink NCMC Card Portal पर जाएं

फिर अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें और आधार नंबर डालकर OTP लिखें

आवेदन पूरा होने के बाद जो QR Code आएगा, उसे डाउनलोड कर लें

इस QR Code को DTC सेंटर पर दिखाकर आप Smart Card की हार्डकॉपी ले सकते

ऑफलाइन आवेदन का तरीका भी जान लें

इसके लिए आपको Pink Card Distribution Counter पर जाना होगा

आप अपने साथ आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर रखें

दस्तावेज जमा होने के बाद, आपको पिंक सहेली कार्ड मिल जाएगा

किन बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा और क्या है नया नियम

बता दें पिंक सहेली कार्ड के जरिए आप DTC और DIMTS द्वारा संचालित क्लस्टर बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. लेकिन ध्यान रखें कि इस कार्ड को बस में चढ़ते समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर टैप करना जरूरी है. सरकार ने साफ किया है कि स्मार्ट कार्ड के जरिए ही मुफ्त यात्रा का रिकॉर्ड तैयार होगा. इसलिए सभी पात्र यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे 31 जुलाई से पहले अपना कार्ड बनवा लें, ताकि 1 अगस्त के बाद किसी तरह की परेशानी या किराया देने की नौबत न आए.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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