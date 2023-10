Delhi में वाहन चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी को SUV ने मारी जोरदार टक्कर, देखें-Video

दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक वाहन चालक ने SUV से पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी. CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि रात में पुलिसकर्मी एक वाहन चालक से कुछ बात कर रहा है तभी से एक कार उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतना जोरदार थी कि वह काफी दूर जाकर गिरा.घटना 24-25 अक्टूबर की रात की है. पुलिसकर्मी जिस वाहन की चेकिंग कर रहा था गाड़ी ने उसमें भी टक्कर मार दी. हालांकि कार चालक बच गया.

मिली जानकारी के अनुसार, कनॉट प्लेस इलाके में पुलिसकर्मी एक वाहन की चेकिंग कर रहा था. तभी एक SUV तेजी से दनदनाते हुए पहुंंची और जोरदार टक्कर मार दी. इस दौरान पुलिसकर्मी हवा में उछल गया. इससे उसको काफी चोंटे भी आई.

#WATCH | CCTV footage shows a Delhi Police personnel hit by an SUV and thrown into the air in the Connaught Place area

The incident happened on the intervening night of 24th-25th October. Police detained the car driver and action was taken against him.

