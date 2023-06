प्रगति मैदान लूट: दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाखों रुपये लूटने वालों को पकड़ा

Delhi Loot Case: दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान सुरंग (Pragati Maidan Tunnel) में दिनदहाड़े हुई लूटपाट में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने सोमवार रात यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नलवा ने एक बयान जारी कर बताया कि प्रगति मैदान सुरंग लूट मामले में दो लोगों को पकड़ा गया है और बाकी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली की विभन्न जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं.

#WATCH | Delhi: “We have apprehended 2 accused and rest of the accused have been identified, raids are underway to arrest them…”: Special CP (L&O) Dr Sagar Preet Hooda https://t.co/ghJnHgwmzn pic.twitter.com/9QpQAfXWSF — ANI (@ANI) June 26, 2023