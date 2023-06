'देश में क्या चल रहा है?' विदेश दौरे से लौटते ही जेपी नड्डा से पीएम मोदी ने पूछा, बीजेपी अध्यक्ष ने दिया ये जवाब

अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा से भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा और अन्य नेताओं से पूछा कि देश में क्या चल रहा है? मोदी अमेरिका और मिस्र की छह दिवसीय यात्रा के बाद रविवार देर रात स्वदेश लौटे.दिल्ली हवाई अड्डे पर नड्डा और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर दिल्ली के भाजपा सांसद हर्षवर्धन, हंस राज हंस और गौतम गंभीर के अलावा कई अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे.

हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं से मिलने पर प्रधानमंत्री ने उनसे क्या पूछा, इस बारे में सवाल किए जाने पर सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘उन्होंने (मोदी ने) नड्डा जी से पूछा कि यहां कैसा चल रहा है और नड्डा जी ने उन्हें बताया कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के नौ साल के ‘रिपोर्ट कार्ड’ के साथ लोगों तक पहुंच बना रहे हैं और देश खुश है. वहीं, भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री ने पूछा कि देश में क्या चल रहा है और पार्टी के जन संपर्क कार्यक्रम की क्या स्थिति है? उन्होंने कहा, ‘‘हमने प्रधानमंत्री को इस संबंध में जानकारी दी.