  • Hindi
  • News
  • Ration Card Latest Update Cm Rekha Gupta Big Update On Ration Card For Delhi Residents

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! CM रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड को लेकर दिया बड़ा अपडेट

Delhi News Today: दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड (Delhi Ration Card Latest Update) बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक सही लाभ पहुंच सके.

Published date india.com Published: May 21, 2026 4:36 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Rekha Gupta Ration Card Update

Ration Card Latest Update: राशन कार्ड आज के समय में एक बेहद जरूरी दस्तावेज है.राशन कार्ड के माध्यम से ही सरकार की कई योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती है. इसके जरिये केंद्र और राज्य सरकारें लाखों-करोड़ों नागरिकों तक ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) समेत कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाती हैं. राशन कार्ड को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक अहम कदम उठाया है.

राशन व्यवस्था का हुआ व्यापक ऑडिट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में पिछले 13 वर्षों से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोग नए राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल पाए. वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री के ‘अंत्योदय’ के विजन पर चलते हुए राशन व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया.

23 हजार से ज्यादा लाभार्थी डुप्लीकेट

उन्होंने बताया कि इस ऑडिट में सामने आया कि लगभग 1,44,000 लोग आय सीमा से ऊपर होने के बावजूद राशन का लाभ ले रहे थे. वहीं 35,800 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने पिछले एक साल से राशन लिया ही नहीं था, यानी उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी फिर भी उनके राशन कार्ड एक्टिव थे. इसके अलावा 29,580 मृत व्यक्तियों के नाम राशन सूची में मौजूद थे और 23,394 लाभार्थी डुप्लीकेट पाए गए, जो अलग-अलग जगहों से दो बार राशन ले रहे थे.

नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री ने सभी अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के बाद कुल 7,71,384 स्थान खाली हुए हैं. अब यही दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर बना है, क्योंकि लगभग 7.72 लाख नए लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा सकेंगे. सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक सही लाभ पहुंच सके.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

India.com Hindi News Desk

India.com Hindi News Desk

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.