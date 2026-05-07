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दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! यहां शुरू हुआ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट ऑफिस का संचालन
Delhi News Today: अपग्रेड किए गए नेहरू प्लेस पोस्ट ऑफिस को मॉडर्न आर्किटेक्चर, बेहतर कस्टमर सर्विस एरिया और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रीडिज़ाइन किया गया है.
Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस नेहरू प्लेस डाकघर का लोकार्पण किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डाक विभाग ने तकनीक के साथ स्वयं को नए दौर के अनुरूप विकसित किया है. यह नया डाकघर नागरिकों को तेज, सरल और आधुनिक सेवाओं का बेहतर अनुभव प्रदान करेगा.
माननीय केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीनीकृत नेहरू प्लेस डाकघर का लोकार्पण किया गया।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में डाक विभाग ने तकनीक के साथ स्वयं को नए दौर के… pic.twitter.com/pspeYUL5jV
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 7, 2026
उन्होंने कहा कि आज डाकघर केवल पत्र सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि पार्सल, बैंकिंग, बीमा, आधार और पासपोर्ट जैसी अनेक सुविधाओं के माध्यम से जनसेवा का सशक्त केंद्र बन चुके हैं. इस अवसर पर माननीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, विधायक शिखा राय समेत अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे.
मॉडर्न सुविधाओं वाला नई पीढ़ी का पोस्ट ऑफिस
अपग्रेड किए गए नेहरू प्लेस पोस्ट ऑफिस को मॉडर्न आर्किटेक्चर, बेहतर कस्टमर सर्विस एरिया और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रीडिज़ाइन किया गया है. रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोस्टल डिपार्टमेंट ने नागरिकों को बेहतर सेवा देने के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सिस्टम के साथ खुद को बदल दिया है. उन्होंने आगे कहा कि पोस्ट ऑफिस अब सिर्फ़ चिट्ठियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब ये सर्विस सेंटर के तौर पर काम करते हैं.
मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
बैंकिंग सर्विस
इंश्योरेंस सुविधा
आधार सर्विस
पासपोर्ट से जुड़ी सर्विस
पार्सल डिलीवरी
क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया?
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नया पोस्ट ऑफिस मॉडर्न डिजाइन, बेहतर कस्टमर इंटरेक्शन ज़ोन और डिजिटल-फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है. उन्होंने इंडिया पोस्ट के बड़े पैमाने पर काम करने के तरीके पर जोर दिया.
- सालाना लगभग 75 करोड़ पार्सल डिलीवर होते हैं.
- हर साल लगभग 90 करोड़ पोस्टल डिलीवरी होती हैं.
- पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर के ज़रिए 2.12 करोड़ से ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए गए हैं.
- चार साल में 13 करोड़ कस्टमर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़े हैं.
- पोस्टल सेविंग्स बैंक में लगभग ₹23 लाख करोड़ जमा हुए हैं.
- उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए OTP-बेस्ड डिलीवरी और SMS ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने का भी जिक्र किया.