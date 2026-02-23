Hindi News

Rekha Gupta Bjp Government Completes 1 Year In Delhi See Achievements

'365 दिन, बड़े बदलाव...', एक साल में कितनी बदली दिल्ली की तस्वीर, रेखा गुप्ता ने किए कई बड़े वादे

Delhi News: दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के एक साल पुरे होने पर सीएम ने उपलब्धियां गिनाईं. जानिए पिछले एक साल में दिल्ली कितनी बदली और विकास के लिए क्या काम किए गए?

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था को प्राथमिकता दी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को उत्तर-पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में खजूरी चौक स्थित नमो ग्राउंड पहुंचीं, जहां सरकार के एक साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर उन्होंने बीते 365 दिनों को जनता के विश्वास, सेवा के संकल्प और सुशासन के परिणाम का साल बताया. सीएम के मुताबिक यह सिर्फ जश्न का मौका नहीं, बल्कि उस भरोसे का सम्मान है जो दिल्ली की जनता ने सरकार पर जताया. उन्होंने कहा कि पहला कदम बदलाव का, एक साल विकास का केवल नारा नहीं; बल्कि हर नागरिक के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की कहानी है.

ये भी पढ़ें: झारखंड का Birdman: पक्षियों से करता है बातें, जानिए कैसे देखते ही देखते बन गया जंगल की आवाज

पारदर्शिता और इंफ्रास्ट्रक्चर से नई दिशा मिली

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था को प्राथमिकता दी. तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, बेहतर सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए दिल्ली को नई गति और नई दिशा देने का काम हुआ. उनका कहना था कि अब योजनाओं का लाभ लोगों तक सीधे और बिना किसी रुकावट के पहुंच रहा है. सरकार ने सिस्टम को आसान और जवाबदेह बनाया है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है और कामकाज में पारदर्शिता आई है.

हर वर्ग को साथ लेकर बढ़ने की कोशिश

सीएम रेखा ने कहा कि यह वर्ष दिल्ली को नया आत्मविश्वास देने वाला रहा. सरकार ने गरीब, श्रमिक, महिला, युवा और मध्यम वर्ग सहित हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू कीं. उनका कहना था कि विकास तभी सार्थक है जब उसका फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसी सोच के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में यह रफ्तार और तेज होगी.

PM मोदी के मंत्र पर बनाया सुशासन मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को आधार बनाकर दिल्ली में सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया गया है. उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम करती रहेगी. उनका कहना था कि लक्ष्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाना है.

जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समर्थन बताता है कि जनता विकास की इस यात्रा में सरकार के साथ खड़ी है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार खुद को जनता का सेवक मानती है. कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, सांसद योगेन्द्र चंदोलिया, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और विधायक अजय महावर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी भरोसे के साथ विकसित दिल्ली के निर्माण का संकल्प आगे बढ़ता रहेगा.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें