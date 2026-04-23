Hindi News

Rekha Gupta Conducted Surprise Inspection Of Aruna Asaf Ali Hospital

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अरुणा आसफ अली अस्पताल का किया औचक निरीक्षण- दिये ये जरूरी निर्देश

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को दवाइयों की उपलब्धता, पीने का पानी और मरीजों की सुविधा समेत सभी जरूरी इंतजाम सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने को कहा गया है.

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने गुरुवार (23 अप्रैल) को अरुणा आसफ अली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके परिजनों से व्यवस्थाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन से फीडबैक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, तेज, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि दिल्ली का हर नागरिक ऐसे स्वास्थ्य तंत्र का अनुभव करे जहां समय पर उपचार मिले, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, स्वच्छ वातावरण हो और हर मरीज को सम्मान के साथ सेवा प्राप्त हो.

मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को दवाइयों की उपलब्धता, पीने का पानी, स्वच्छता, मरीजों की सुविधा समेत सभी जरूरी इंतजाम सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने बताया कि हर परिवार को भरोसेमंद स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, हर नागरिक को समय पर उपचार मिले और हर अस्पताल सेवा, संवेदना और विश्वास का केंद्र बने. इसी दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें