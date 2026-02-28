Hindi News

अब और हाइटेक हुआ दिल्ली का GTB अस्पताल, मरीजों को मिलेंगी अब ये नई सुविधाएं; जानिए डिटेल

GTB Hospital: दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए जीटीबी अस्पताल में नया आईसीयू, एंडोस्कोपी सुइट और आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट ओपीडी शुरू किया गया है. इसके साथ ही इहबास में आधुनिक ओपीडी भवन के शुरुआत से मरीजों को राहत मिलेगी.

नई दिल्ली: रेखा गुप्ता ने शनिवार को राजधानी के हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई नई सुविधाओं की शुरुआत की. उन्होंने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 10 बेड के नए मेडिकल आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया. साथ ही आधुनिक जीआई एचडी वीडियो एंडोस्कोपी सुइट और आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया. सरकार का मकसद साफ है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही तेज और बेहतर इलाज मिल सके.

गंभीर मरीजों के इलाज और जांच होगी आसान

नई मेडिकल आईसीयू यूनिट में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा. इसके अलावा एंडोस्कोपी सुइट शुरू होने से पेट और पाचन से जुड़ी बीमारियों की जांच अब ज्यादा जल्दी और सही तरीके से हो पाएगी. इसका फायदा खासकर नौकरी करने वाले युवाओं और छात्रों को होगा, क्योंकि बीमारी जल्दी पकड़ में आने से इलाज आसान हो जाता है और लंबी छुट्टी लेने की जरूरत भी कम पड़ती है. इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और विधायक संजय गोयल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

तनाव से निपटने के लिए शुरू हुआ आयुष प्रोग्राम

आज की तेज लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बड़ी समस्या बन चुका है. पढ़ाई, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच युवा सबसे ज्यादा दबाव महसूस करते हैं. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया है. यह सुविधा अलग-अलग आयुष संस्थानों और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज में मिलेगी. यहां योग, लाइफस्टाइल काउंसलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसी चीजों पर फोकस किया जाएगा ताकि लोग मानसिक और शारीरिक बैलेंस बनाए रख सकें.

इहबास में बनेगा नया ओपीडी भवन

मुख्यमंत्री ने इहबास में नए आधुनिक ओपीडी भवन का शिलान्यास भी किया. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह संस्थान पहले से ही देश के बड़े केंद्रों में गिना जाता है. मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए नए भवन की जरूरत महसूस हो रही थी. नया ओपीडी बनने से लंबी लाइन और इंतजार की परेशानी कम होगी. जांच, डॉक्टर से सलाह और इलाज की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी. इससे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के लोगों को फायदा मिलेगा.

अधूरे अस्पताल प्रोजेक्ट भी होंगे पूरे

मुख्यमंत्री ने बताया कि जीटीबी अस्पताल की करीब 1500 बेड क्षमता को और मजबूत करने के लिए पीछे की अधूरी बिल्डिंग का निर्माण जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा. इससे पूर्वी दिल्ली के लाखों लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य साफ है, हर नागरिक को आसान, आधुनिक और अच्छी हेल्थ सुविधा देना. डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स से भी अपील की गई कि वे इसी समर्पण के साथ काम करते रहें. आने वाले समय में दिल्ली का हेल्थ सिस्टम देश के बेहतरीन मॉडल्स में शामिल हो सकता है.

