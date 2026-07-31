दिल्ली की बेटियों को CM रेखा गुप्ता ने दी बड़ी खुशखबरी! 3000 छात्राओं को साइकिल की सौगात

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार (जुलाई, 31, 2026) को ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत सरकारी स्कूलों की 3,000 छात्राओं को साइकिलें बांटीं. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर कर इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, ‘इस पहल से छात्राओं के लिए स्कूल आना-जाना आसान हो जाएगा, अटेंडेंस बेहतर होगी, पढ़ाई और खेल में ज्यादा हिस्सा लेने को बढ़ावा मिलेगा, परिवारों पर पैसे का बोझ कम होगा और युवा लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली एक लाख चालीस हजार से ज्यादा 9वीं क्लास की छात्राओं को इस योजना का फायदा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के साथ-साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, विधायक रविंदर नेगी भी मौजूद थे.
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 31, 2026
अधिकारियों के मुताबिक, इस साल बजट में घोषित योजना के पहले चरण में 3,000 साइकिलें बांटी गईं. अगले महीने चरणबद्ध तरीके से दिल्ली भर में स्कूली छात्राओं को कुल 1.40 लाख साइकिलें दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्कूल आने-जाने को आसान बनाना, नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना और लड़कियों को अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने में मदद करना है.