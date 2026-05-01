  • Rekha Gupta Extended Greetings To Workers On International Labour Day

'श्रमिक सम्मान समारोह' में शामिल होकर रेखा गुप्ता ने मजदूर साथियों को किया नमन- सेल्फी भी ली

Delhi News Today: 'श्रमिक सम्मान समारोह' में 1000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट और श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की गई. 

Published: May 1, 2026 12:38 PM IST
By India.com Hindi News Desk
Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भूमिका निभाने वाले सभी श्रमिक भाइयों-बहनों को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. शुक्रवार 1 मई को ‘श्रमिक सम्मान समारोह’ में शामिल होकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कर्मयोगी साथियों को नमन करने का अवसर मिला. कार्यक्रम में 1000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट और श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की गई. इसके साथ ही हर वर्ष 35,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने वाले बड़े स्तर के कौशल विकास अभियान का शुभारंभ किया गया.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमयोगियों के सम्मान को शासन की सोच और नीति के केंद्र में स्थापित किया है. उनके मार्गदर्शन में ‘विकसित भारत’ का संकल्प श्रमिक सशक्तिकरण से ही आगे बढ़ता है, जहां हर श्रमिक सुरक्षित, सम्मानित और अवसरों से जुड़ा हो. इसी भावना के साथ हमारी सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को पूर्णतः माफ किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि ‘सामूहिक विवाह योजना’ के माध्यम से श्रमिक परिवारों को सम्मानपूर्ण सहयोग मिलेगा. साथ ही, आधुनिक लेबर चौक और ‘श्रमिक सेवा केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे. इनके माध्यम से आवश्यक सेवाएं सीधे श्रमिकों तक पहुंचेंगी. इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा समेत बड़ी संख्या में श्रमिक भाई-बहन उपस्थित रहे.

India.com Hindi News Desk

