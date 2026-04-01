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दिल्ली में हुआ IARI के 122वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, तकनीक आधारित खेती पर दिया गया जोर
Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने IARI के 122वें स्थापना दिवस पर किसानों, विज्ञान और नई तकनीक की भूमिका बताई, साथ ही खेती को मजबूत और भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया.
Delhi News: दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 122वें स्थापना दिवस पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाग लिया और वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टाफ के काम की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने कई सालों से देश की खेती को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया है. कार्यक्रम में नए शोध, तकनीक और खेती से जुड़ी उपलब्धियों को भी शेयर किया गया, जिससे यह साफ दिखा कि भारत में खेती अब धीरे-धीरे और ज्यादा आधुनिक होती जा रही है.
खेती और विज्ञान के बीच मजबूत कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि इस संस्थान ने खेती और विज्ञान को आपस में जोड़ने का बड़ा काम किया है. पहले जहां किसान सिर्फ पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे, अब उन्हें नई तकनीक और वैज्ञानिक सलाह मिल रही है. इससे खेत और लैब के बीच की दूरी कम हुई है. उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिकों की रिसर्च सीधे किसानों तक पहुंचती है, तो उसका फायदा तुरंत देखने को मिलता है. इससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और उत्पादन भी बढ़ता है, जो किसानों की कमाई के लिए बहुत जरूरी है.
हरित क्रांति से लेकर आज तक का सफर
उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हरित क्रांति के समय से लेकर आज तक खेती में बड़ा बदलाव लाने में मदद की है. उस दौर में देश को अनाज की कमी से बाहर निकालने में इस संस्थान की अहम भूमिका रही थी. आज के समय में यह संस्थान नई तकनीक जैसे बेहतर बीज, स्मार्ट खेती और मशीनों के जरिए किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है. इससे यह साफ है कि समय के साथ यह संस्थान खुद को बदलते हुए देश की जरूरतों के अनुसार काम कर रहा है.
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किसानों को मजबूत बनाने पर फोकस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज के समय में किसान को सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही तकनीक की भी जरूरत है. नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है. इस संस्थान के जरिए नई जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसान खुद फैसले ले सकें और अपनी खेती को बेहतर बना सकें. इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है और उनकी आय बढ़ाने के मौके भी मिल रहे हैं.
भविष्य की खेती की तैयारी
अंत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेती पूरी तरह से तकनीक पर आधारित होने वाली है. ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थान की भूमिका और भी बढ़ जाती है. यह संस्थान नई चुनौतियों जैसे मौसम में बदलाव, पानी की कमी और बढ़ती आबादी के हिसाब से खेती को तैयार कर रहा है. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस तरह के प्रयासों से भारत की खेती मजबूत बनेगी और देश के युवा भी इस क्षेत्र में नए मौके देख पाएंगे. इससे खेती सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और फ्यूचर-रेडी सेक्टर बन सकती है.